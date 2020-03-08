العميد عامر: قتلى وجرحى وسط الجيش السوداني في صدام مع عصابات الشفتة الإثيوبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت عصابات (الشفتة) الاثيوبية قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية يوم السبت، وقامت بسرقة عدد من الابقار. وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن، أن قوة من القوات المسلحة تتبع لمنطقة (ودكولي) تحركت إلى مكان الحدث وانضمت لها لاحقا قوة من المجاهدين. وأوضح أن القوة خرجت في أثر الجناة وطاردتهم واشتبكت معهم مما نتج عن ذلك مقتل 3 وإصابة 4 أخرين من مجرمي الشفتة الذين ولاذوا بخسائرهم للداخل الأثيوبي. وقال الناطق الرسمي أن القوات المسلحة احتسبت شهيدين أحدهم من المجاهدين وإصابة فرد ثالث. وأبان الحسن انه تم تبادل المعلومات وتمريرها وفقا للتعاون القائم بين القوات في البلدين عبر ضباط الارتباط في الطرفين.

صحيفة الانتباهة