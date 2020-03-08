ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ يؤكد ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻻﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﺃﻣﺲ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻘﺒﻮﻝﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻵﻟﻴﺔ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻼءﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ.
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ) ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ( ﻭﻳﻌﺪ ﺗﻐﻮﻻ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺑﻤﻜﻮﻧﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﻷﻥﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺘﻮﺭﻁ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻦ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺯﺍﺩﺗﻬﺎﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻻ ﺟﺮﺍء ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﻟﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ . ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻠﺨﺼﺖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﻭﺭﺩﻉﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺰﻳﺘﻴﺔ ، ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺪﺳﺔ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ .
ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻨﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ، ﻭﺍﻫﻤﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺣﻞﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻦ ﻳﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﺗﻔﺎﻗﻤﺎﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺳﻮءﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺟﺤﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ . ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻭﺩﻋﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮﺓ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺮﻓﺾ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺟﺪﺩ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰﺇﻓﺸﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻠﻌﻴﻦ.
الجريدة
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