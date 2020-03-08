شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ إن لجنة تقصي الحقائق في قضية شركة الفاخر ستحقق مع وزير المالية، وأكد أن التحقيق معه سيتم حول الإجراءات التي اتبعها لاختيار شركة الفاخر ومدى تحقيقها وايفائها بالأغراض التي اختيرت لها.

وقال الشيخ في تصريح لـ (السوداني) ” لجنة تقصي الحقائق تمت بناءً على طلب وزير المالية إبراهيم البدوي نفسه”، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تشكل بعد من قبل رئيس الوزراء. صحيفة السوداني المادة السابقة مصادر.. وصول ٢١ مواطنا سودانيا من الصین الى الخرطوم المقالة القادمة الفنان عصام محمد نور رقم (1)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم الشيخ: لجنة تقصي الحقائق في قضية شركة الفاخر ستحقق مع وزير المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.