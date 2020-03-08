لجنة خماسية لتمديد التفاوض بجوبا

التاريخ: 08-مارس-2020
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اتفق وفدا الحكومة والجبهة الثورية ووساطة جنوب السودان، على تكوين لجنة خماسية بشأن تمديد فترة مفاوضات السلام بجوبا والتي انتهت أمس، على أن ترفع تقريرها غداً الاثنين.
وعقدت الوساطة اجتماعاً مع طرفي التفاوض بجوبا أمس، للتفاكر حول تمديد الفترة، وأوضح عضو الوساطة د. ضيو مطوك وفقاً لمصادر، أن الاجتماع خلص لتكوين اللجنة الخماسية، وأشار إلى أن جميع الأطراف متفائلة وعازمة على تحقيق السلام الشامل في الفترة التي تحددها اللجنة.
وكانت الوساطة بحسب صحيفة الصيحة، حددت فترة التفاوض بشهرين، وتم التجديد لشهرين آخرين، وبعد ذلك تم تمديد التفاوض ثلاثة أسابيع انتهت اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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