عضو بالتأمين الصحي: اللجنة التسييرية يقودها أنصار النظام البائد

التاريخ: 08-مارس-2020
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كشف العضو بلجنة العاملين بهيئة التأمين الصحي حاتم حسن، عن عزمهم تقديم طعن للجنة إزالة التمكين ضد اللجنة التسييرية التي كونها بعض العاملين المحسوبين على النظام البائد.
وذكر حاتم لمصادر أمس أن التوقعات التي سلمها بعض العاملين للجنة التمكين لاعتمادهم لجنة تسييرية للتأمين الصحي هي توقيعات لسحب الثقة من نقابة النظام البائد ولا علاقة لها بالموافقة على تكوين لجنة تسيير للهيئة.
وقال حاتم بحسب صحيفة الصيحة، إن بعض أعضاء اللجنة الحالية مسؤولون عن بعض الإجراءات الخاطئة التي تمت في مستشفيات التكامل الخاصة بالعاملين، وأشار إلى أنهم سيفتحون كل الملفات ويظهرون كل التجاوزات للرأي العام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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