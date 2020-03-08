تغريم صاحب مخبز خزن حصة دقيق المواطنين

اوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف عقوبة الغرامة “40” ألف جنيه في مواجهة صاحب مخبز، ادانته المحكمة بمخالفة نص المادة “22” من قانون التجارة وحماية المستهلك لتخزينه “100” جوال دقيق من حصة دقيق المواطنين داخل مخبز بمنطقة الحاج يوسف.

وقررت المحكمة حبس المدان “6” شهور في حالة عدم دفعه للغرامة، وأمرت المحكمة بمصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان.

وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة الى انه اثناء متابعة ومراقبة لجان المقاومة لعمل المخابز بمنطقة الحاج يوسف عثر على مخبز المتهم مغلقاً، وعند دخولهم المخبز وجدواالمتهم قام بتخزين “100” جوال دقيق داخل مخزن المخبز، بموجبه توجهوا الى قسم الشرطة وقاموا بتدوين بلاغ في مواجهة المتهم وتم القبض عليه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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