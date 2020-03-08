لجنة لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بالخرطوم

التاريخ: 08-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أعلن أولياء أمور طلاب بالمدارس الخاصة في ولاية الخرطوم، عن قيام تجمع جديد لمناقشة المشاكل التي تواجه “المدارس الخاصة” من رسوم وبيئة مدرسية. Advertisements وكون أولياء أمور الطلاب خلال اجتماع بمقر اتحاد أصحاب العمل بحسب صحيفة الصيحة أمس، لجنة تمهيدية للتجمع لمواجهة المشاكل المتعلقة بسوء البيئة التعليمية وضعف الأساتذة وسوء المعاملة من أصحاب المدارس لأولياء الأمور، إضافة للمغالاة في رسوم الدراسة وزيادتها سنوياً بأكثر من (100%). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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