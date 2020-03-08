اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الحجز على مقر جهاز التحصيل الموحد للموارد

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-مارس-2020

3 مشاهدة

الحجز على مقر جهاز التحصيل الموحد للموارد

حجزت الشرطة الامنية بولاية الخرطوم اليوم “الاحد” على مقر جهاز التحصيل الموحد للموارد بولاية الخرطوم.

و قال مصدر ان الحجز تم بعد ان تقدمت لجان المقاومة ضددها بـ(3) عرائض في نيابة الخرطوم شمال من ضمنها الفسادبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية .

Advertisements

مشيراً الى ان اللجان خاطبت وزارة المالية بخصوص الامر و كان ردها ان الجهاز جهة منفصلة لا تتبع لها و انها لا تورد لديها سوا 12% فقط من جملة الايرادات الواردة اليها .

وتم الحجز على المقر لجهة ان كان يتبع للامن الشعبي.

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحجز على مقر جهاز التحصيل الموحد للموارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا