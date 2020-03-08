التاريخ: 08-مارس-2020
3 مشاهدة
حجزت الشرطة الامنية بولاية الخرطوم اليوم “الاحد” على مقر جهاز التحصيل الموحد للموارد بولاية الخرطوم.
و قال مصدر ان الحجز تم بعد ان تقدمت لجان المقاومة ضددها بـ(3) عرائض في نيابة الخرطوم شمال من ضمنها الفسادبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية .
مشيراً الى ان اللجان خاطبت وزارة المالية بخصوص الامر و كان ردها ان الجهاز جهة منفصلة لا تتبع لها و انها لا تورد لديها سوا 12% فقط من جملة الايرادات الواردة اليها .
وتم الحجز على المقر لجهة ان كان يتبع للامن الشعبي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الحجز على مقر جهاز التحصيل الموحد للموارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.