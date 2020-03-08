صحيفة أمريكية: بومبيو سيبلغ البرهان بموعد الإزالة من “الإرهاب”

كشفت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية، أن زيارة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان المتوقعة نهاية الأسبوع الحالي لواشنطن، تهدف لتنويره حول موعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

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وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان “بعد التحرر من الرجل القوي.. السودان يتطلع لمساعدات اقتصادية من واشنطن”، إن دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبرهان جاءت إثر اتخاذ الحكومة الانتقالية الخطوات المهمة لرفع العقوبات، أهمها تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وموافقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على دفع (30) مليون دولار كتعويضات للبحارة الذين لقوا حتفهم في تفجير المدمرة كول عام 2000م، في وقت يرى فيه صُناع القرار الأمريكي الخطوتين كجهد مقدر لإقناع إدارة دونالد ترمب برفع العقوبات.

وبحسب صحيفة الصيحة، طالبت الصحيفة، واشنطن بتحفيز الشعب السوداني على الخطوات الأخيرة نحو الديمقراطية والتحول للحكم المدني والتي تثبت أن السودان لم يعد راعياً للإرهاب، وأوضحت أن الاستفادة التامة من رفع العقوبات الاقتصادية تتطلب الرفع من قائمة الإرهاب لتسهيل وصول البلاد للاستثمارات الخارجية وإلى المساعدات الاقتصادية من المؤسسات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)