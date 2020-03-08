الأعلاف تتسبب في ارتفاع تكلفة المواشي

التاريخ: 08-مارس-2020
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شكا الأمين العام السابق لشعبة مصدري الماشية الحية، صديق حدوب، من تضخم كبير في أسعار المواشي بسبب ارتفاع التكلفة.
وقال في تصريح صحفي، ان المصدرين يعانون حالياً من مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف، وبلغ سعر جوال العلف 3 آلاف جنيه.
ودعا للجلوس مع الدولة والجهات ذات الصلة لحل مشكلة الأعلاف، كما يجب على المصدرين والمنتجين إنجاز عمل تعاوني لحل مشكلة الأعلاف، والتنسيق مع البنك الزراعي لتخصيص كميات من الذرة لدعم الإنتاج الحيواني بحسب صحيفة السوداني .
منوها لتعدد الجبايات وانعكاسها السالب على التكلفة وأنها تقدر بنحو ٢٠% من قيمة المنتج، ورهن الأعلاف بتوفير العملة الصعبة لتوفير أراض لتربية الماشية ، مشيراً إلى أن تصدير شحنة الأبقار إلى مصر بادرة جيدة لتنشيط تجارة الماشية تدفع بالصادر والإنتاج المحلي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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