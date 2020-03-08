انباء عن هروب مساعد رئيس المريخ السابق (شعبان اوكتاى)

التاريخ: 08-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة رشحت انباء تتحدث عن هروب مساعد رئيس المريخ السابق شعبان اوكتاي واختفائه بسبب قضايا تتعلق بالفساد. Advertisements وبحسب صحيفة المجهر كان اوكتاي قد دفع باستقالة مع مجموعة من الاعذاء الذين عينهم الوالي السابق عبد الرحيم محمد حسين، بعد انهيار نظام الانقاذ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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