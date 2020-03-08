مدرب المريخ: كل الاندية تلعب معنا كاننا ليفربول

التاريخ: 08-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة قال مدرب المريخ امين المسلمي ان المريخ يواجه اندية تلعب معه بتحد خاص كانه ليفربول. Advertisements مشيراً بحسب صحيفة المجهر الى ان ذلك يعطي المواجهة تحدياً ونكهة خاصة، ووعد بتصحيح الاخطاء قبل لقاء المريخ في الدوري. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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