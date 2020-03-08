عصام محمد نور رقم (1)

وصل البلاد فجر امس الاول قادماً من القاهرة الفنان عصام محمد نور، وقد شرع الفنان الكبير فور وصوله في الترتيب للمشاركة في النسخة القادمة من برنامج “اغاني واغاني”الذي تبثه قناة النيل الازرق في رمضان، حيث اعلن البرنامج عن تصدر عصام لقائمة المشاركين في النسخة القادمة.
ومن المتوقع بحسب صحيفة آخر لحظة، ان ينخرط عصام في اجتماعات البرنامج التي انطلقت يوم امس بمكاتب القناة بام درمان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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