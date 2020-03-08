ترباس يلغي حفلات السعودية بسبب كورونا

قال الفنان كمال ترباس انه الغى حفلاته التي كان من المتوقع ان يحييها الاسبوع القادم في المملكة العربية السعودية، وان قرار الالغاء املته عليه احترازات تشهدها المملكة العربية السعودية من مرض كورونا، خاصة وان الحفلات كان يتوقع لها حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وأضاف ترباس بحسب صحيفة آخر لحظة ان مشاركته في حفل عيد الأم قائم في موعدها بالخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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