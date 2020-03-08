عاجل| مقتل جنديين سودانيين في مواجهات مع عصابات إثيوبية

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الأحد 8 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت القوات المسلحة السودانية عن مقتل جنديين وإصابة ثالث خلال مواجهات مع عصابات ”الشفتة الأثيوبية“ داخل الحدود السودانية.
ونقلت صحيفة ”الانتباهة“ المحلية اليوم الأحد عن المتحدث باسم الجيش السوداني، العقيد عامر محمد الحصن قوله ”إن عصابات الشفتة هاجمت قرى داخل الحدود السودانية في منطقة شرق العطبراوي أمس السبت، وسرقت عددا من الأبقار“.
وأضاف أن ”قوة من القوات المسلحة تتبع لمنطقة (ودكولي) تحركت إلى مكان الحدث وانضمت لها لاحقا قوة من المجاهدين“.
وأوضح أن القوة خرجت في أثر الجناة وطاردتهم واشتبكت معهم، ما نتج عنه مقتل 3 وإصابة 4 آخرين من عصابات الشفتة الذين لاذوا بخسائرهم للداخل الأثيوبي.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة ”احتسبت شهيدين أحدهما من المجاهدين وإصابة فرد ثالث“.
وأشار الحسن إلى أنه تم تبادل المعلومات وتمريرها للجانب الإثيوبي وفقا للتعاون القائم بين القوات في البلدين.
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