عاجل| قتيل ومصابان بأحداث عنف بحفل زواج مثليين بولاية نهر النيل

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الأحد 8 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قتل شخص وأصيب اثنان في أحداث شغب وتفلتات أمنية بسوق “طواحين الذهب” بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل شمالي البلاد على خلفية إقامة حفل زواج مثليين أمس السبت.
وألقت السلطات الأمنية القبض على 84 شخصا من المتهمين بالتورط في أحداث الشغب وحرائق المحلات التجارية وإطلاق الرصاص.
وقال المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد، يحيى خالد عبد الباسط رئيس اللجنة الأمنية في تصريح صحفي، إن التفلُّتات الأمنية اندلعت شرارتها بمقهى يرتاده عدد من “المثليين”، اعترض البعض على مشاركتهم بحفل زواج أحد المُعدِّنين؛ ما أدى إلى قتل أحد المثليين من قبل مجهولين.
وأضاف “نقل جثمانه لمشرحة عطبرة عقب اعتراض تجمُّعات من الأهالي على دفنه بمقابر المنطقة أبو حمد”، مؤكدا إصابة 2 آخرين في الأحداث.
وأكد يحيي وجود استقرار نسبي للأحوال الأمنية بمناطق التعدين بطواحين سوق الذهب عقب التفلُّتات الأمنية وأحداث الشغب، قال إنه نتج عنها نهب وحرق (17) مقهى وناديا بالسوق، وأفاد بأن السُّلطات الأمنية اعتقلت 84 شخصا على خلفية الأحداث.
وتسبب زواج مثليين في توترات شديدة في المنطقة لمخالفته التقاليد والعادات المحافظة.
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