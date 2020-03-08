شعب يدعي الوطنية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرون تحدثوا عن صفاتنا السلبية – كسودانيين – التى تمنعنا من النهضة وتجعلنا كمن يحمل المعاول ويهدم البنيان الصغير أصلا دون ان يتمكن من تاسيس البديل فيكون قد هدم بيته بيده وبقى جالسا فى العراء لامأوى يحميه حر الصيف ولا برد الشتاء ولا زخات المطر .

وكثيرة هى الكتابات التى مارست النقد الذاتى ودعت الى اصلاح الحال وحملت الناس مسؤولية مايحدث لهم من متاعب وضيق ، ولكننا وقفنا على احدى هذه الكتابات المتداولة فى وسائط التواصل الاجتماعى وهى الاوضح حتى الان – على الاقل فى ما وقفنا عليه – فى وصف حالنا وتشخيص مرضنا وتكفى قراءتها للاحساس بالمسؤولية واحتقار الذات والاقرار باننا سبب مشاكلنا ، وقد آثرنا ان ننقلها هنا متبنين لها دون تعديل فيها ، ونتمنى ان ننتبه جميعنا الى اخطائنا ونصلحها وصولا الى وضع أفضل يليق بشعب يحترم نفسه وبلده .

وهذه هى الكلمات فلنقرأها معا ، وليحاكم كل شخص نفسه من خلالها ويكون صادقا ويتخلى مباشرة عن أى صفة سالبة يجدها فى المقال وهى تنطبق عليه .

سر تخلف السودان عن ركب الأمم أن لديه شعب يعمل كله ضد وطنه وللاسف يدعي الوطنية وهو غارق حتي إذنيه فيما يضر مجتمعه ووطنه لتحقق مصالحه الشخصية ..

واحد شايل الدولار يبيع وبشتري وكل يوم رافع سعره .ويدعي الوطنية .

واحد يهرب الذهب وواحد للثروة الحيوانية وآخر للمحاصيل واخر للوقود وآخر للدقيق وكل منهم يدعي أنه وطني ..

بتاع الحافلة ليتر الجاز (ب 4 جنية) والراكب الواحد ب 10جنية وبعد كدا يقسم الخط إلي اثنين وهو وطني ..

بتاع الرقشه ليتر البنزين ب 6 جنية وأقل مشوار ب 60 جنية ..

الجزار يغشك .. بتاع الطماطم يغشك .. بتاع الموز يغشك .. باختصار اي واحد قاعد في السوق يغشك اما بالسعر او بتلف المعروض . وكلهم يدعون الوطنية ..

بتاع اللبن يزيدو موية . ويضيف مادة كيماوية عشان تحفظو وهو يعلم بأن هذه المادة تسبب السرطان وهو يعلم ايضا بان هذا اللبن يقدم غذاء للاطفال . ويدعي انه وطني ومسلم …

بتاع الطعمية القاعد قدام الفرن او الدكان المجاور يصفي الزيت المحروق بالنشادر أو البيكربونات (فيتحول الي سم وليس زيت ) ويقبض ثمن السم الذي باعه الي طفل صغير ويدعي بانه وطني ومسلم ..

بتاع الدكان لتوفير شوية غاز يضع كيس اسود علي فم قدرة الفول .. يتفاعل هذا الكيس الأسود مع الحرارة ويسرب كميات من المواد المسرطنة إلي داخل هذا الفول ويقدم هذا السم الي المواطن وهو يعلم ذلك

بتاع المحلية مقابل 50 جنية رشوه يتغاضى عن كل المخالفات الصحية في البقالة او الكافتريا ..

بتاع شرطة المرور مقابل 20 جنية رشوة في كل نقطة تفتيش تغادر شاحنه غير صالحة للسير بورتسودان وتصل إلي أقصي غرب السودان بسلام وأمان …

بتاع مكافحة التهريب 50 جنية في كل نقطة تفتيش عن هذ الطريق تهرب كل سلع السودان . وعن هذا الطريق تدخل المخدرات إلي السودان …

سواق عربية الحكومة أو الشركة يبدل البطارية أو اللساتك ويبيع زيت الغيار الجديد وهو وطني ..

الإسلامي يناصر الاسلامين بغض النظر عن ماذا فعلوا للاسلام والوطن .

وكذلك كل المواطنبن المنتمين للتيارات السياسية المختلفة يضعون مصالح نخبهم الحزبية فوق مصالح الوطن والمجتمع ..

الميكانيكي يغشك.

الكهربجي يغشك بتاع الاسبير يغشك . بتاع البياض والبناء والبركب السراميك يغشك .. بتاع الصيدلية يغشك .

بتاع المعمل يغشك .. كلو في كلو يغشك .. نعم كلو في كلو يغشك …كل المجتمع بيغش في بعض …

والحاجة الغريبة كل منهم بيدعي الوطنية ويطالب بحقوق المواطنة . وبيحتج انو البلد كل يوم ماشه للوراء ..

والاكثر غرابة كل منهم بيدعي الاسلام . ويطالب بالصلاة علي النبي .

وكل فعل يقوم به هو هدم لدين الاسلام وتعاليمه

وهزم لروح هذا الدين …

وهدم وهزيمة للمجتمع الذي يعيش فيه ..

فإذا هدم المجتمع وهزم .

فبلاشك أن الوطن قد هدم وهزم …

ما الذي أصاب هذا المجتمع ؟؟

1/ هل هذا جنون او انفصام في الشخصية .

2/ هل هو كفر بتعاليم الاسلام .وهدم متعمد له ..

3/ هل هو تعمد لهدم المجتمع والوطن .

أم ماذا ؟؟؟؟

حاسب نفسك قبل ان تحاسب الناس

وحاسب نفسك قبل ان تحاسب حكومتك

وحاسب نفسك قبل ان يحاسبك العلي القدير .

انتهى المقال ونجد انفسنا متفقين مع الكاتب

بالكامل ، وندعو انفسنا اولا وغيرنا ثانيا لاصلاح الذات والنهوض بهذا الوطن الجريح.