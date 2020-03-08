خوف بن سلمان يتعاظم .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان تسلم الامير محمد بن سلمان ولاية العهد فى بلده وحربه مستعرة على بنى عمومته وعموم احفاد الملك سعود الا من ساير الامير فى رؤاه ووافقه على مايريد ، ممن لايفكرون فى منافسته أو الاعتراض عليه خاصة من يرون انفسهم احق منه بمنصب ولى العهد كالامير محمد بن نايف والامراء من ابناء العاهلين السابقين فهد وعبد الله أو اولئك الذين لايرون الامير محمد بن سلمان متقدما عليهم لا رتبة ولا كسبا ، ويعتبر الكثيرون ان اكثر مايخشاه ولى العهد ان يموت والده قبل التنازل له بالكامل عن منصب الملك لأن غياب الملك سلمان عن الساحة فى أى لحظة يعنى فتح الباب مباشرة امام المعترضين على صعود الامير محمد بن سلمان الى منصب الملك ، وإن كان الامير قد مارس الاعتقال فعلا واوقف عددا من بنى اعمامه فإن اكثر شيئ يسبب له الحرج ويصيبه بالمزيد من التوتر والقلق هو النشاط العلنى لعمه الامير أحمد بن عبد العزيز فالرجل عضو هيئة البيعة وسبق ان اعترض على تعيين محمد بن سلمان فى منصب ولى العهد واغلظ القول لشقيقه – الملك سلمان – مطالبا اياه ان يعزل ابنه عن ولاية العهد ، كما ان الامير أحمد يحظى بمقبولية واحترام فى الداخل والخارج ، ويخشى ولى العهد السعودى من توافق البعض على احقية عمه الامير أحمد بن عبد العزيز بخلافة الملك سلمان ومايترتب على ذلك من تداعيات ليست فى مصلحة الامير محمد بن سلمان حتما الذى يخشاهم على عرشه ، وقد قالت الأنباء ان الامراء المعتقلين (وخاصة الامير أحمد بن عبد العزيز والامير محمد بن نايف) يواجهون تهمة الخيانة العظمى وهى تهمة تصل عقوبتها للاعدام مما يعنى ان ولى العهد يريد الوصول بالقضية مع عمه وابن عمه الى نهاياتها خاصةوانه ليس بعد الاعدام من حكم يمكن ايقاعه.

تسريبات سعودية قالت ان الامراء المعتقلين – خاصة الامير أحمد بن عبد العزيز والامير محمد بن نايف التقيا الملك سلمان فى حضور عدد من الامراء وانهما توليا نصح الملك سلمان بضرورة لجم نجله ووضع حد لتصرفاته التى اسمياها بالغير لائقة ولاتلتقى مع سيرة كل الملوك السابقين ، وقيل – والله اعلم – ان كلامهما ازعج ولى العهد وصمم على اعتقالهما مع اخرين لذا شرع فى توقيفهما والاعلان عن ذلك ليرتدع كل من تسول له نفسه سلوك هذا المسلك .

جدير بالذكر ان وسائل إعلام أمريكية ذكرت الخبر وعنها نقلته العديد من الوسائط ،

صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الأمريكيتان قالتا ان الاعتقالات جرت خلال اليومين الماضيين وحتى لحظة كتابة هذه الاسطر لم تعلق السلطات السعودية على الأمر والتزمت الصمت المطبق وكانه لايتحدث عنها .

وباذاعة هذا الخبر عاد الناس بالذاكرة الى الوراء قليلا حيث احتجزت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نوفمبر عام ألفين وسبعة عشر وتساءل الناس مابال ولى العهد لا يكف عن اعتقال المقربين منه ، وان كان هذا حاله مع عصبته فكيف مع عموم الناس .

ان الخوف الذى يسيطر على الامير محمد بن سلمان يتعاظم فيجعله يعمل جاهدا لاخماد أى صوت ، ولكن ليعلم ولى العهد ان الامور لن تستقر له بالاعتقالات ، وإن الانفجار حتما سيحدث ويقضى على الحكم مهما تجبر .