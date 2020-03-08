العدو يملي شروطه علينا ..انه الهوان يا برهان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد #لقاءالعار فى اوغندا والخطأ الفادح الذى وقع فيه الفريق برهان واجتماعه الكارثى ب #المجرمنتنياهو ، ليس فقط لم ينصلح حال البلد كما توقع الواهمون فاقدوا المنطق والبصيرة وانما رأينا الذل والهوان يابرهان ونحن نقرأ فى الأخبار ان العدو الصهيونى يملى شروطا علينا ويرسم لنا خارطة الطريق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب بحسب التصنيف الأمريكي ، وان الرفع النهائى للعقوبات لن يكتمل ولن نصل الى مرادنا الا باكمال التطبيع مع الحكومة الاسرائيلية .

وهذا الأمر انما جاء من ضعفنا وهواننا الذى وضعنا فيه البرهان وكل القائلين بالتطبيع مع العدو الصهيونى المجرم الغاصب للأرض القاتل للابرياء ، ونقرأ الخبر فى الفقرات التالية :

أكدت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، أنّ رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مُرتبطٌ بإكمال خطوات التطبيع مع إسرائيل.

وكَشَفَت أنّ رفع الولايات المُتّحدة لمُعظم العُقُوبات الاقتصادية والتجارية على السودان في أكتوبر 2017م جاء بطلبٍ من تل أبيب لواشنطن، وقالت الصحيفة، إنّ مصالح واشنطن والقِوى العُظمى المُرتبطة بتل أبيب تجعل التطبيع البوابة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

واعتبرت أنّ موقف السودان الأخير ضد إيران جعل إسرائيل تُقدِّم الدعم بواشنطن مِمّا أدى لرفع مُعظم العُقُوبات عن السودان في 2017م، وأضافت: “تقدم إسرائيل للسودان شريان حياة مُمكن للمُؤسّسات الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي كون اجتماع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكّل الخُطة الأكثر أهميةً للرفع من قائمة الإرهاب وتسهيل الوصول إلى أموال المانحين التي تَعتمد عليها السُّلطات لإنجاح الفترة الانتقالية وإنقاذ الاقتصاد المُتدهور”.

وأوضحت أنّ التغيير في المواقف العدائية تجاه إسرائيل واليهود جاء جنباً إلى جنبٍ مع التعبير عن المُعارضة العامّة للنظام السابق، وذكرت أنّ نتنياهو أكّد خلال تدشين حملته الانتخابية متانة العلاقة مع السودان، وقال “سنعمل على عودة اللاجئين السودانيين للسودان الجديد الذي تربطنا به علاقات جديدة نعكف الآن على تطويرها لتصل مرحلة التطبيع الكامل”.

يا لبؤسنا وهواننا ونحن نرى المجرمين القتلة مغتصبى الأرض يحددون لنا سبيل النجاة ، انها نتيجة لازمة لخطوة برهان الخيانية الجبانة ، وليعلم برهان ومن معه من الواهمين ان هذا الذى رسمه لهم العدو لن يحصلوا عليه حتى وإن طبقوا شروطه واستجابوا لطلباته – وقد يأتى يوم لاقدر الله نقول اوامره – وكل هذا بسبب رضانا بالذل والهوان يابرهان .

شعبنا الحر الابى ضدك يابرهان وضد للارتهان للصهاينة والامريكان وليتك تعود لرشدك وتعرف قدرك

والله تعالى نساله ان ينصر المقاومين الشرفاء ويخزى المطبعين الاذلاء