الخوف على عبد الرؤوف.. بقلم عبد المنعم هلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

_ مع التطور الإعلامي الذي يشهده العالم حاليا، أصبح الإعلام له تأثير كبير في لعبة كرة القدم ، وشمل هذا التأثير عدة نواح داخل اللعبة، كتأثيره على اللاعبين الشباب الموهوبين فقد أصبح مستوى اللاعب يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر إعلاميا خاصة عندما يكون في أول الطريق في عالم المستديرة وتسلط عليه الأضواء الكثيفة فيقوم الإعلام بتتبع خطواته وسكناته وزيادة جرعات الإطراء والمدح عليه مما يؤثر عليه سلبا بشكل كبير ويجعله يتوهم بأنه قد وصل إلى مصاف النجوم الكبار ليتعامل مع الجميع بعنجهية وغرور داخل وخارج الملعب ويتصور أنه النجم الأوحد الذي لم تلد حواء لاعب مثله ويقوم ببعض التصرفات التي تساهم في إنخفاض مستواه وتؤثر في مسيرته الكروية، والتأثير الإعلامي يصبح أكثر خطورة على اللاعبين عندما يتم مدح لاعب بشكل مبالغ فيه إعلاميا وإعطائه جرعة إعلامية زائدة تدمر موهبته الكروية ..

_ في هذه الأيام يبزغ في سماء الكرة السودانية لاعب واعد ونجم متفرد اسمه عبد الرؤوف يحمل جينات كروية عبقرية قل أن توجد في لاعبي اليوم ونخاف عليه من أضواء فلاشات الكاميرات وترديد العبارات والكلمات المنقمة التي تعج بها المقالات فاتركوه يلعب في هدوء حتى لا يضيع علينا كما أضاع التكثيف الإعلامي الزائد الكثير من اللاعبين الموهوبين ..!!

_ كم من موهبة كروية قتلها إعلامنا في مهدها وقبرها قبل أن تقدم ما عندها…؟!!

_ التركيز الإعلامي وتسليط الأضواء والأنوار بشكل مكثف على لاعب معين له أبلغ الأضرار ..!!

_ الإعلام الرياضي سلاح ذو حدين ولكن حده السلبي أكثر تأثيرا وايقاعا والمشجع واللاعب أسيران للإعلام ويسيران بتوجهاته إيجابية كانت ام سلبية ..!!

_الإعلام الرياضي جزء مهم من المنظومة الرياضية وهو الذي يمسك بدفتها ويقودها ويحرك اتجاهاتها وله الدور الأكبر في الدعم والتحفيز والتوعية ويعد شريكاً مؤثراً في مسيرة الرياضة ولا نريده أن يكون أداة لتحويل الإثارة الممتعة داخل الملعب إلى إثارة سلبية خارج الملعب وأن يخلق من لاعب صغير موهوب سوبرمان ووحيد زمان فدور الإعلام عظيم الشأن .

_ موفق صديق لاعب صغير السن كبير الموهبة ظهر في بدايته بصورة طيبة ونال إعجاب الجميع بالنجومية وقيادة الفرقة الهلالية وأصبح قبلة للإعلام وتغزلت فيه الاقلام وسلطت عليه الكثير من الأضواء التي أثرت علي مستواه ليختفي وينزوي ويوقع معاهدة مع كنبة البدلاء ولا نريد لليافع عبد الرؤوف أن يلاقي نفس المصير ومن ثم يطويه النسيان ويضيع في خبر كان ..!!

_ تخفيف الهالة الإعلامية الموجهة نحو عبد الرؤوف تجعله أكثر استقرارا وأغزر عطاءً فالضغوضات الإعلامية لها الكثير من النتائج السلبية علي اللاعبين وكثرة النفخ يؤدي إلى (الطرشقة) والشلليلة و(الفرتقة) .!!

_ الخوف على عبد الرؤوف من الأقلام (الضارة) وعين ناس هناي (الحارة) ..!!

_ كم من مواهب حطمها الإعلام والحقد (الدفين) وأوقفت مسيرتها (العين) الحارة ..!!

_ عبد الرؤوف تعرض لعنف مفرط وضرب متعمد في جميع مباريات الهلال السابقة ..!!

_ يجب حماية أمثال عبد الرؤوف من اللاعبين الجزارين الذين لا يستطيون إيقاف اللاعبين الموهوبين إلا بالضرب والشلاليت ..!!

_ رحم الله لاعب الهلال الأسبق الاريتري يوهانس ..!!

_ حفظ الله اللاعب عبد الرؤوف ورعاه ..

_ المايسترو الله يسترو ..

_ دقر يا عين ..!!

_ الحسد مطيّة التعب والحسود لا يسود ..!!

والله المستعان