شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ضجة غير مسبوقه آثارها بوست للإعلامي الشاب حازم حلمي علي صفحتة الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ذلك البوست الذي رصدته (سودانا فوق) وظهر فيه حازم برفقة نجم السوشال ميديا لوشي المبارك بمدينة اسطنبول التركية وكتب تعليقا
علي الصورة قائلا (القصة اكبر من شنطة) وهو التعليق الذي جعل عدد كبير من المعلقين يرجحون ميعاد اقتراب خطبة حازم ولوشي..
وكان احد النشطاء في السوشال ميديا قد سخر من حازم قبيل اسابيع ابان ظهوره مع لوشي في مدينة دبي مشيرا الي أن حازم مهمته هي حمل حقيبة لوشي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف علب التفاصيل ..اقتراب موعد زواج حازم ولوشي.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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