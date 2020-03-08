تعرّف علب التفاصيل ..اقتراب موعد زواج حازم ولوشي.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضجة غير مسبوقه آثارها بوست للإعلامي الشاب حازم حلمي علي صفحتة الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ذلك البوست الذي رصدته (سودانا فوق) وظهر فيه حازم برفقة نجم السوشال ميديا لوشي المبارك بمدينة اسطنبول التركية وكتب تعليقا

علي الصورة قائلا (القصة اكبر من شنطة) وهو التعليق الذي جعل عدد كبير من المعلقين يرجحون ميعاد اقتراب خطبة حازم ولوشي..

وكان احد النشطاء في السوشال ميديا قد سخر من حازم قبيل اسابيع ابان ظهوره مع لوشي في مدينة دبي مشيرا الي أن حازم مهمته هي حمل حقيبة لوشي.