عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 8 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

اﻟﺪﻗﻴﺮ: ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺮأس ﺣﻤﺪوك آﻟﻴﺔ اﻳﻘﺎف اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع : ﻫﻼل وﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺻﺤﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ

ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺮي ﺗﻜﺸﻒ أﺳﺒﺎب ﺗﺸﻜﻴﻞ ا ﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺑﻌﺎد ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ

اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ: اﺧﺘﻔﺎء ٥٠٠ ﻣﻦ أﺳﺮى ﻣﻌﺮﻛﺘﻲ ام درﻣﺎن وﻗﻮز دﻧﻘﻮ

ﺗﺸﺮﻳﻊ أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪﻋﻢﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان

ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ: )ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺤﻤﺪوك ﻟﻮ ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﺎ ﺑﺘﻘﻮم ﻟﻴﻚ ﻗﺎﻳﻤﺔ

اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ : آﻟﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

الحداثة

انحفاض توليد الكهرباء إلى”40″ وتوقّعات بدخول محطتين خلال ساعات

لجنة خماسية لتمديد فترة التفاوض بجوبا

ميناء بورتسودان يستقبل”25″ ألف طن من الدقيق

“مناوي” يتهم”الحرية والتغيير”بالكذب وتجاهل قضايا النزوح واللجوء

السوداني الدولية

وزير الطاقة: شركات تفتقر للأخلاق تسبّبت في أزمة الكهرباء والمحروقات

الفاخر: اتبعنا طريقة”المركزي” في حمل وإنزال النقود في عمارة الذهب

قتل مثليين بمناطق التعدين ورفض دفنهم في مقابر أبو حمد

افتتاح منطقتين سياحيتين ببورتسودان ضمن”قلب العالم”

التيار

مناوي:” تاني ما دايرين دم”

عائشة تطلق سراح نزيلات بسجن النساء وتشيد بمبادرة”التيّار”

ترحيب واسع بمبادرة الشيخ الياقوت لوحدة الصف الوطني

حميدتي: مهمة الجيش والدعم السريع حماية الديمقراطية

تشريع أمريكي جديد لدعم الحكومة الانتقالية بالسودان

أخبار اليوم

في أحداث غريبة بأبوحمد: وفاة وإصابة (٣) وحرق وتدمير (١٧) مقهى وإعتقال (٨٤) متهماً.

البرهان يشهد تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدفاع الشعبي ويتعهد بحماية الفترة الانتقالية.

الفريق أول حميدتي يستعرض انجازات قوات الدعم السريع في عدد من الَحافل والمناسبات.

الحرية والتغيير ترحب بمبادرة الشيخ الياقوت والثورية تعو الياقوت لدعم جهود السلام.

الذكرى الثانية لرحيل صلاح دهب.. و(أم وضاح) تكتب: رسالة في بريد الجنة.

الوطن

البرهان وحميدتي يتعهدان بحماية الإنتقالية

قتلى وجرحى في أبو حمد بسبب زواج مثليين

صباح الخير يا شركة أمطار

Advertisements

آخر لحظة

رجماً بالحجارة .. مواطنون يقتلون شابين تزوجا مثلياً

الشيوعي يرفض رئاسة حميدتي لآلية الأزمة

وزير الزراعة لـ(آخر لحظة): بنوك تضارب في القمح

استمرار قطوعات الكهرباء وانخفاض التوليد إلى (40%)

البرهان: سنعيد هيكلة قوات الدعم السريع

كريمة هلال: قضية والدي صفقة بين العسكر والمدنيين

صوت الأمة

تشريع جديد بالكونغرس الأمريكي لدعم حكومة حمدوك

مقتل نظاميين على أيدي (الشفتة) الإثيوبية على الحدود

انتاج عقار جديد لمرضى السكري في السودان

البرهان يتعهد بحماية الفترة الانتقالية وحميدتي يدعو لميثاق شرف سياسي

انعقاد أول اجتماع لآلية الأزمة الاقتصادية اليوم

السوداني

إبراهيم الشيخ للسوداني”: التحقيق مع وزير المالية بشأن قضية”الفاخر”

الشرطة تصنّف تجار العملة كمعتادي إجرام وتوقف”70″ تاجرًا بالخرطوم

التفاصيل الكاملة لأحداث زواج المثليين بنهر النيل

القبض على رئيس لجنة إزالة التمكين بهيئة الموانئ

اتحاد المخابز: الوضع حرج ولابد من إزالة صفوف الخبز

الانتباهة

المباحث الفيدرالية تلاحق جهات تجمع الدولار

فحص أول حالة اشتباه بـ”كورونا” في الخرطوم

الطاقة: انعدام المخزون والمواعين تكفي لـ”20″ يومًا

“التغيير”: مكونات بالسيادي والحكومة تتمترس حول التحرير الاقتصادي

نجلة زعيم المحاميد: موسى هلال معتقل في سجن تحت الأرض

تجار العملة ينتقلون إلى منطقة آمنة بعيدًا عن وسط الخرطوم

الطاقة: عدم التمويل وراء الأزمة الحالية والمواعين لا تكفي

قانون بالكونغرس الأمريكي لدعم الحكومة المدنية في السودان

الصيحة

صحيفة أمريكية: بومبيو سيبلغ البرهان بموعد الإزالة من”الإرهاب

حميدتي يجدّد الدعوة لميثاق حماية الديمقراطية

المالية: انجلاء أزمة الوقود اعتبارًا من الغد

تشريع أمريكي جديد داعم للحكومة الانتقالية

أوّل اجتماع لآلية الأزمة الاقتصادية بالقصر اليوم

قتيل ومصابان في أحداث شغب بـ”طواحين الذهب” بنهر النيل

عضو بالتأمين الصحي: اللجنة التسييرية يقودها أنصار النظام البائد

لجنة تمهيدية لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بالخرطوم