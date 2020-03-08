مفاجأة ..الكاردينال يقتحم اعتصام جماهير الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
رجحت مصادر موثوقة اليوم في الخرطوم ان رئيس الهلال اشرف الكاردينال ينوي زيارة مكان اعتصام جماهير وعشاق الهلال بدار النادي في امدرمان واكدت مصادر لصيقة بـ (الكاردينال) ان عدد من المقربين منه اقنعوه بضرورة الجلوس الي المعتصمين وسماع ما يدور في اذهانهم وقالت ذات المصادر لـ (سودانا فوق ) انه يتوقع ان يزور الكاردينال ارض الاعتصام فجاة دون اي مقدمات ويجلس للمعتصمين
وأكملت جماهير فريق الهلال اكثر من شهر علي الاعتصام المفتوح، للمطالبة برحيل مجلس إدارة النادي، برئاسة أشرف الكاردينال. ويقود المعتصمون «أولتراس البلو ليون»، وذلك في دار النادي الملحق بـ«الجوهرة الزرقاء»، معقل مباريات الفريق في مدينة أم درمان، مع مقاطعتهم حضور المباريات بشكل رسمي حتى إشعار آخر.وانطلق الاعتصام في الرابع من فبراير الماضي، عقب الخروج من أبطال إفريقيا بعد التعادل على ملعبهم أمام الأهلي المصري، ومن وقتها ظلت «دار النادي»، مقراً للاعتصام الذي شاركت فيه أعداد كبيرة من جميع الفئات العمرية رجالاً ونساءً.
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