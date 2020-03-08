تعرّف على التفاصيل.. أصغر لاعب في الممتاز يلفت الأنظار مع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : لفت لاعب فريق الشباب بنادي الهلال مجاهد الأمين الملقب بميسي الصغير الأنظار وهو يشارك رفقة فريق الكرة الأول أمام الرابطة كوستي عشية لقاء الفريقين بمسابقة الدوري الممتازحيث دفع مدرب الهلال الفاتح النقر باللاعب في شوط المباراة الثاني وهو من مواليد سنه200‪4 ويبلغ عمره 16 عام ويعتبر أصغر لاعب في مسابقة الدوري الممتاز ، مشاركة اللاعب وجدت ارتياح كبير في الشارع الهلالي خاصة بعد أن أصبح لاعبو فريق الشباب يقتحمون تشكيلة الفريق الأول.

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