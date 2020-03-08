شموس تضيء يوم المراة العالمي

تشارك المطربة شموس ابراهيم اليوم في احتفال اليوم العالمي للمرأة بمشتل مشروع جبل مرة زالنجي حيث تقدم المطربة الشابة في حفل نهاري باقة من الاغنيات التي تمجد المرأة السودانية ونبوغها في كافة المجالات.

كما تشارك بحسب صحيفة آخر لحظة في المسيرة النسائية التي تسبق الاحتفال، الذي يشمل ايضا قرية دارفورية ورقصات شعبية، وسوق للمشغولات الشعبية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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