بنك النيل: لا تجاوزات مالية بالبنك

قطع بنك النيل، بعدم وجود تجاوزات مالية داخل اروقته، وقال لا توجد اي تجاوزات مالية استناداً لتقارير البنك المركزي والمراجعي الخارجي.

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وأكد المستشار القانوني للبنك عبد الله بشير الخير في بيان توضيحي، بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أكد انه وبحسب تقارير المراجعة المالية الدورية التي تمت بشأن كل المعاملات بالبنك لم ترد فيها من قريب او بعيد وجود أي تجاوزات او مخالفة مالية، كما لم ترد اي شكوى بشأن مخالفات مالية او تجاوز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)