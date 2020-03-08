عبد الواحد: التغيير تهافتت على السلطة وفاوضت العسكر

التاريخ: 08-مارس-2020
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قال رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، إن قوى الحرية والتغيير رفضت مقترحا منه بعدم التفاوض مع العسكر وإعلان الحكومة من داخل الاعتصام بمحيط مقر الجيش خلال أبريل 2019.
وقال عبد الواحد، في تسجيل صوتي خاطب عبره مبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي، التي اُبتدرت بالخرطوم، بحسب صحيفة آخر لحظة، امس: “ناشدنا القوى السياسية للتوافق على حقوق مدنية وإعلان الحكومة من داخل ميدان الاعتصام دون التفاوض مع العسكر، لكن الحرية والتغيير تهافتت على السلطة وفاوضت العسكر.
وأشار عبد الواحد إلى أن التفاوض قطع الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة، لينتج حكومة عجزت عن تأمين الخبز والوقود للمواطنين، وطالب بتحرير رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من هذه الحكومة التي يترأسها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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