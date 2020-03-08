الصحة: لا اصابة بـ (كورونا)

أكدت وزارة الصحة الاتحادية، عدم وجود إصابة بفيروس كورونا، في البلاد وجزمت بان الحالة المكتشفة بحسب الاوصاف المبدئية والتحري الذي تم بواسطة مختصين لا تتطابق مع اعراض كورونا. وكانت وزارة وكانت قد سرت شائعة بعد ان تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وجود اصابة بـ “كورونا” بمستشفى جامعي.

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وقالت الوزارة في تعميم صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة امس انها اخذت حالة الاشتباه على محمل الجد، واخذت المشتبه به الى مركز العلاج المتخصص في الكورونا، وتم اخذ عينة منه وستعلن الوزارة عن نتيجة الفحص المعملي بعد ساعات من الآن خلال اليوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)