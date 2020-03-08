شركة أميركية تشرع في الاستثمار بالاحياء البحرية

قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح إن مسؤولين من الشركة الأميركية المستثمرة في الاحياء البحرية يصلون البلاد هذا الشهر توطئة للبدء الفعلي في الاستثمار بالمجال.

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وقال فرح بحسب صحيفة آخر لحظة، إن كافة المعدات والأجهزة الخاصة بالمشروع ستأتي بها الشركة المستثمرة من الولايات المتحدة ليتم تركيبها خلال شهر واحد فقط. وأكد فرح أن الفريق الفني للشركة سيأتي خلال الشهر الحالي لإكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)