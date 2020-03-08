المشاركة في الثورة… معيار جديد لاختيار نجوم أغاني وأغاني هذا العام.!

أكدت مصادر أن فريق عمل برنامج أغاني وأغاني أكمل كافة ترتيباته لتسجيل حلقات الموسم الجديد، وزادت المصادر أن فريق العمل وضع المشاركة في الثورة المجيدة شرطاً أساسياً لاختيار نجوم البرنامج هذا العام، بينما ينتظر فريق العمل وصول منتج ومقدم البرنامج السر قدور وذلك للتشاور معه حول عدد من النقاط ومن بينها النقطة أعلاه.

وبحسب صحيفة السوداني، فمن المتوقع في حال تنفيذ ذلك القرار انضمام عدد من الوجوه الجديدة للبرنامج وفي مقدمتها أحمد أمين وأيمن ماو إلى جانب عدد كبير من الفنانين الذين شكلوا حضوراً مشرفاً خلال الثورة المجيدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)