نجاح منقطع النظير لحفل (الدي جي) النسائي

حقق حفل (الدي جي) النسائي الذي أقامته شركة البروف أمس بفندق القراند نجاحاً لافتاً، حيث نفذت جميع التذاكر المطروحة للبيع، مما دفع الشركة للاعتذار لعدد كبير من السيدات، مع وعد بترتيب حفل آخر بحسب صحيفة السوداني، خلال الأيام القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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