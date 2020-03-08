مزارعون بالشمالية يطالبون المركز بانقاذ الموسم الزراعي

تجمهر المواطنون بقرية الحامداب الجديدة بالشمالية مطالبين حكومة الولاية والمركز بالاسراع في انقاذ الموسم الزراعي من الفشل، بعد انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من اربعة ايام على التوالي، مما تسبب في عطش محصول القمح والبصل والبرسيم بالاضافة الى اشجار النخيل والبرتقال والمانجو. وطالب المزارعون بحسب صحيفة آخر لحظة باقالة مدير الكهرباء بمحلية الدبة لعدم قدرته على معالجة المشكلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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