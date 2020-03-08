كريمة هلال: قضية والدي صفقة بين العسكر والمدنيين

كشفت كريمة رئيس نجلس الصحوة الثوري موسى هلال عن اوضاع صحية سيئى يعيشها والدها وبقية المعتقلين من المجلس.

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وقالت أماني موسى هلال في مؤتمر صحفي بـ”طيبة برس” بحسب صحيفة آخر لحظة, ان قضية والدها اصبحت تستخدم كصفقة بين مكونات الحكومة “العساكر والمدنيين وقوي الحرية والتغيير. وجزمت من ناحية أخري بأن الوضع الصحي للمعتقلين غير مطمئن.

بالمقابل حملت اماني, الحكومة مسؤولية تدهور صحة المعتقلين من مجلس الصحوة الثوري. ورأت إن قضية والدها سياسية وليست عسكرية. وطالبت أماني, بإطلاق سراح والدها وبقية المعتقلين، وذكرت ان التهم التي وجهت لهم كانت متعلقة بالنظام البائد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)