اتحاد المخابز: الوضع حرج ولابد من إزالة صفوف الخبز

شدد رئيس لجنة تسيير اتحاد المخابز عبد الرؤوف مصطفى على استحالة استمرار وزن قطعة الخبز (45) جرام بسعر جنيه.

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وقال مصطفى لمصادر إنه “لا يمكن الاستمرار اطلاقاً“، لأنه يعني أزمة مستمرة وصفوفاً، وأضاف “اللجنة قدمت مقترحات معالجة بطرف وزارة الصناعة والتجارة، في انتظار قرار النهائي حولها”.

وأكد مصطفى بحسب صحيفة السوداني، أن” الوضع حرج” ويتطلب ازالة الصفوف أولاً، مؤكداً بأن أحد خيارات المعالجة رفع وزن الخبز إلى (90) جرام للقطعة بسعر جنيهين، مع فتح مخابز تجارية لتغطية حاجة الاستخدامات الأخرى، مشيراً إلى أن اتحاد المخابز يترقب رد الوزارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)