آلية إدارة الأزمة الاقتصادية تعقد أول اجتماعاتها اليوم

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علمت مصادر أن الآلية العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية ستعقد أول اجتماع لها بالقصر الجمهوري اليوم.

ورجحت المصادر أن يخصص الاجتماع لمناقشة عمل الآلية ومحاور تحركاتها لمحاصرة الأزمة فضلاً عن إضافة أعضاء جدد.

يذكر أن الآلية تم تكوينها في أعقاب اجتماع مشترك لمجلسي “السيادة والوزراء” والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحسب صحيفة السوداني، وأسندت رئاسة الآلية للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)