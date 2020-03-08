القبض علي رئيس لجنة إزالة التمكين بهيئة الموانئ

ألقت نيابة ولاية البحر الأحمر القبض علي رئيس لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بهيئة الموانئ البحرية محمد عبد الله الدخيري وآخرين بتهمة مخالفات مالية وإدارية تمت في الفترة السابقة بكل من هيئة الموانئ البحرية وشركة الخطوط البحرية. وكشف رئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الموانئ وسودان لاين مولانا محمد عبد العظيم محمد صالح بحسب صحيفة السوداني، عن القبض على المدير العام السابق لشركة الخطوط البحرية بتهمة تصديق 50 ألف دولار لبناء مدرسة ومرفق آخر في مسقط رأسه بقرية (جرادة) في الولاية الشمالية، كما تم القبض على خمسة متهمين بينهم المدير العام السابق لهيئة الموانئ البحرية وموظفين بالخدمة والمعاش بتهمة استجلاب (لنش إرشاد) غير مطابق للمواصفات الفنية لم تستفد الموانئ منذ استجلابه العام 2015م ، وأعلن عن تحقيقات جارية في يخت خشبي تمت صناعته محلياً وصرفت فيه أموال طائلة غرق في أول يوم للتشغيل التجريبي.

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وحول بلاغ إعادة تعيين دستوريين سابقين في الهيئة أعلن رئيس النيابة العامة أنه تمت مخاطبة النائب العام لإحالة الأمر إلى لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 بالخرطوم، مشيراً إلى أن طبيعة عمل لجان التحقيق المشكلة بموجب قرار النائب العام تختلف عن سابقاتها لكونها مفوضة لإحالة القضايا فور اكتمال التحريات والتحقيقات للقضاء مباشرة بدلاً عن رفع نتائجها للجهة المُشكّلة، وقال إن الجهاز القضائي بالولاية خصص محكمة للنظر في قضايا الفساد والمال العام ولجان التحقيق وتم تعيين مولانا المأمون الخواض قاضي درجة أولى للفصل في تلك القضايا.

وأكد مولانا محمد عبدالعظيم أن لجان التحقيق ونيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام شارفت على الانتهاء من عدد من البلاغات وستحيل ملفاتها قريباً للقضاء وتوقع تمديد أجل لجنة التحقيق في التصرف في أصول شركة الخطوط البحرية ومينائي بورتسودان وسواكن لمدة أخرى بعد أن أوشك أجل تشكيلها على الانتهاء، مبيناً أن لجنة التحقيق في أحداث زيارة الأمين داؤود تم تمديدها بعد انتهاء أجلها وجارٍ اكمال التحقيق في الأحداث التي صاحبت الزيارة، مشيراً إلى أنه تم إعلان نائب رئيس الجبهة الثورية الأمين داؤود للحضور أمام اللجنة وهناك ترتيبات جارية لإحضاره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)