وزير الزراعة: البنوك والتجار (ضايقونا في شراء القمح)

كشف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية، عيسى عثمان شريف عن دفع بعض البنوك التجارية مبالغ كبيرة للتجار للمضاربات في القمح، ورفع سعره للاعلى من السعر الذي حدده مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي من “2.500-3.000” جنيه.

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وقال عيسى لصحيفة “آخر لحظة): أمس ان المضاربات الهدف منها جهجهة المواطنين وزرع المخاوف والرعب في قلوبهم، بجانب تفاقم أزمة الخبز، واضاف قائلاً: التجار والبنوك “ضايقونا في شراء القمح”. وشدد الوزير على ضرورة ايقاف التجار والبنوك من شراء القمح من المنتجين بغية ضمان دخول كميات كبيرة من القمح للمخزون الاستراتيجي للدولة. في السياق أعلن شريف عن تلقيهم منحة من دولتي الامارات والسعودية عبارة عن “30” ألف بالة من الخيش، في اطار الاستعدادات لموسم الحصاد الحالي بجانب وصول “200” ألف بالة من الخيش استوردتها الحكومة لتفادي حدوث اي فجوة في الخيش وتقليل الخسائر اثناء الحصاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)