إتحاد المخابز: الوضع حرج ولابد من إزالة صفوف الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شدد رئيس لجنة تسيير اتحاد المخابز عبد الرؤوف مصطفى على استحالة استمرار وزن قطعة الخبز (45) جرام بسعر جنيه.

وقال مصطفى لـ(السوداني) إنه “لايمكن الاستمرار اطلاقا “، لأه يعني أزمة مستمرة وصفوفا، وإضاف “اللجنة قدمت مقترحات معالجة بطرف وزارة الصناعة والتجارة، في انتظار قرار النهائي حولها”، وأكد أن” الوضع حرج” ويتطلب ازالة الصفوف أولا، مؤكدا بان أحد خيارات المعالجة رفع وزن الخبز إلى (90) جرام للقطعة بسعر جنيهين، مع فتح مخابز تجارية لتغطية حاجة الاستخدامات الأخرى، مشيرا إلى أن اتحاد المخابز يترقب رد الوزارة. المادة السابقة شركة سويدية تضع خطة لتطوير نظام المواصلات في الخرطوم المقالة القادمة الدولار والقرارات الأمريكية .. صراع الأقوياء

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