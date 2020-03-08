شركة سويدية تضع خطة لتطوير نظام المواصلات في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت الحكومة عن قدوم شركة إسكانيا السويدية ـ أكبر شركة مواصلات في أوروبا إلى السودان خلال أيام لوضع خطة لتطوير نظام المواصلات في الخرطوم ـ طبقًا لتأكّيدات رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص هبة محمد علي في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الدولية.

وقالت هبة إنّ بورتسودان ستشهد نهاية الأسبوع الجاري افتتاح أوّل منطقتين من المناطق الحرة للسياحة في السودان ضمن منطقة قلب العالم الحرّة.

ورحّبت هبة بمبادرة رجال الأعمال السودانيين لتشغيل ميناء بورتسودان بتوفير الـ”250″ مليون دولار.