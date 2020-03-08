التفاصيل الكاملة لأحداث زواج “مثليين” بنهر النيل.!

الخليج 365 :

تسبب حفل زفاف لـ “مثليين” في اندلاع أحداث عنف وشغب واسعة بسوق “الطواحين” للمعدنين التقليديين بمدينة أبوحمد بولاية نهر النيل، وأسفرت الأحداث عن مقتل أحد المثليين وإصابة اثنين آخرين إحدهما إصابته خطرة، وفيما أدت الأحداث التي اندلعت ليل “الجمعة” وصباح “السبت” إلى حرق وإتلاف (17) من “القهاوى” و”الأندية” بالسوق الذي يقع شرق مدينة أبوحمد، أوقفت السلطات نحو (84) مشتبها فيه في الأحداث.

وأبلغ مصدر رفيع (السوداني) أن اثنين من المثليين أقاما حفل زواج بـ” نادي” بسوق الطواحين الخاص بمعدني الذهب، وأن أحدهما ويدعى ” ص ، أ ، ص” كان يقوم بدور “العروس”، بينما الآخر ويدعى ” أ ، ه ، خ” وهو “العريس”، وقال المصدر إن الحفل كان بحضور مجموعة من المثليين وكانت تمارس فيه طقوس الزواج من “زفه” و”زغاريد”، وأشار إلى أن معدنين في السوق استفسروا عن الحفل وعند علمهم بأنه زواج لـ”مثليين” قاموا بمهاجمتهم والاعتداء عليهم، وقال إن الأحداث توالت حينما استمرت غضبة المعدنين من سلوك المثليين وقاموا بحرق واتلاف “قهاوى” و”أندية” فضلا عن مقتل أحد المثليين وإصابة اثنين آخرين من المثليين إصابة أحدهما خطيرة، وقال إن القوات الموجودة في السوق لم تكن كافية لاحتواء الأحداث، وكشف عن وصول قوات من الجيش وقوات تتبع لشرطة العمليات صباح أمس إلى سوق الطواحين وقاموا بإحتواء الأحداث وتوقيف العشرات من المشتبه فيهم في الأحداث، وكشف المصدر عن قرار من لجنة أمن محلية أبوحمد بإنشاء قسم شرطة متكامل بسوق “الطواحين”، وقال إن السلطات المختصة كانت قد قامت قبل 4 أعوام بجمع المثليين من ذات السوق والتحري والتحقيق معهم ومن ثم قامت بترحيلهم من ولاية نهر النيل.

في الأثناء أبدى مواطنو مدينة أبوحمد غضبهم من الحادثة التي وصفوها بـ”الدخيلة” على مجتمع المدينة، وطالبوا السلطات بإغلاق أسواق التعدين بالمحلية.