إيران توجه اتهاما “خطيرا” إلى أمريكا بشأن تفشي فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهمت إيران، أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ “استهداف الشعب الإيراني”، ومنع إيصال المساعدات الطبية على خلفية تفشي فيروس “كورونا” في هذا البلد.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية: “لا تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بنقل الأدوية والمعدات الطبية التي اشترتها إيران لعلاج المرضى المصابين بكورونا، من الواضح أن المسؤولين الأمريكيين يكذبون، ولا يوجد تعليق للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لاعتبارات إنسانية، لقد استهدفوا إيران والشعب الإيراني”.

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