التاريخ: 08-مارس-2020
0 مشاهدة
شدد المحامي مجدي يوسف على ان السلطة الحقيقية بمشروع الجزيرة للمزارعين، واكد على ضرورة وحدة المزارعين بالجزيرة دونما هيمنة ولا سيطرة ولا اقصاء.
وقطع لدى مخاطبته اللقاء التفاكري حول هيكلة تحالف المزارعين وقضايا مشروع الجزيرة بدار حزب الامة بمدني بحسب صحيفة الجريدة، امس بان هيكلة التحالف مطلب اساسي لقواعد المزارعين لضمان استمرارية الجسم وبناء الديمقراطية. وأشار لضرورة حل مجلس تنظيمات مهن الانتاج الزراعي بالمشروع والحجر على ممتلكاته وقال: كفانا هوانا والى متى نظل خانعين للنظام البائد الذي ما زال يهيمن على ولاية الجزيرة خاصة مشروعها العملاق، واردف: عايزين قرارات ثورية حاسمة، ورأى ان مشروع الجزيرة لا تقل اهميته عن السلام، وأكد ان الحكومة الانتقالية لم تتعامل مع قضايا المشروع بجدية وتابع هناك فوضى ضاربة بالمشروع ولا بد من الحد منها.
وقال القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل جاد كريم الرضي: قلنا لدكتور عبد الله حمدوك لو ما وقفت على قضايا الجزيرة ما بتقوم ليك قايمة، ورهن استقرار الحكومة الانتقالية بانتعاش مشروع الجزيرة وحلحلة قضاياه وأضاف: استقرار الحكومة قتل للنظام البائد وطالب برفع السعر التركيزي بمحصول القمح الى اربعة آلاف جنيه مع مع الغاء القوانين التي سنها النظام البائد خاصة قانون المشروع لسنة 2005 فضلاً عن تعيين محافظ للمشروع ومجلس ادارة بمواصفات خاصة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف المزارعين: (قلنا لحمدوك لو ما وقفت على قضايا الجزيرة ما بتقوم ليك قايمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.