مطالبات للجنة إزالة التمكين بإخلاء مبنى يتبع لوكالات السفر

التاريخ: 08-مارس-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة طالب عدد من أصحاب وكالات السفر والسياحة لجنة إزالة التمكين بإخلاء مبنى يتبع لأصحاب وكالات السفر والسياحة استولت عليه اللجنة منذ فبراير. Advertisements وقال ممثل أصحاب وكالات السفر والسياحة وصاحب وكالة أبو أسيل للسفر والسياحة جعفر قرافي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن أصحاب وكالات السفر عبارة عن (خليط) من جميع الأحزاب السودانية وليس لديهم اتجاه سياسي موحد لتفكيكه. وأكد قرافي أن قطعة الأرض التي تم تشييد المبنى عليها تم شراؤها في العام 2011م من مساهمات أعضاء أصحاب وكالات السفر والسياحة بقيمة (8) مليارات جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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