اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ابراهيم الشيخ: التحقيق مع وزير المالية بشأن قضية “الفاخر”

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-مارس-2020

14 مشاهدة

ابراهيم الشيخ: التحقيق مع وزير المالية بشأن قضية “الفاخر”

قال الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ إن لجنة تقصي الحقائق في قضية شركة الفاخر ستحقق مع وزير المالية، وأكد أن التحقيق معه سيتم حول الإجراءات التي اتبعها لاختيار شركة الفاخر ومدى تحقيقها وايفائها بالأغراض التي اختيرت لها.

Advertisements

وقال الشيخ في تصريح بحسب صحيفة السوداني، “أن لجنة تقصي الحقائق تمت بناءً على طلب وزير المالية إبراهيم البدوي نفسه”، مشيراً إلى أن اللجنة لم تشكل بعد من قبل رئيس الوزراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم الشيخ: التحقيق مع وزير المالية بشأن قضية “الفاخر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا