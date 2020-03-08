ابراهيم الشيخ: التحقيق مع وزير المالية بشأن قضية “الفاخر”

التاريخ: 08-مارس-2020
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قال الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ إن لجنة تقصي الحقائق في قضية شركة الفاخر ستحقق مع وزير المالية، وأكد أن التحقيق معه سيتم حول الإجراءات التي اتبعها لاختيار شركة الفاخر ومدى تحقيقها وايفائها بالأغراض التي اختيرت لها.
وقال الشيخ في تصريح بحسب صحيفة السوداني، “أن لجنة تقصي الحقائق تمت بناءً على طلب وزير المالية إبراهيم البدوي نفسه”، مشيراً إلى أن اللجنة لم تشكل بعد من قبل رئيس الوزراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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