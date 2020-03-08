الشرطة توقف 70 تاجر عملة وتصنفهم كـ”معتادي إجرام”

أوقفت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية 70 تاجر عملة في حملات مكثفة استمرت ثلاث أيام في أنحاء متفرقة بالعاصمة الخرطوم.

واتجهت الشرطة لأول مرة لتصنيف تجار العملة والمضاربين فيها كمعتادي إجرام، وأعدت لهم سجلات جنائية تحمل صورهم الشخصية و(الفيش) وحجم تكرار الجريمة لتقديمها كسوابق للقضاء بشأن تشديد العقوبة.

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وساهمت ظاهرة تجارة العملة في السوق العربي وبعض أسواق العاصمة الأخرى والطرقات الرئيسية في تدني قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي وصل سعره إلى 116 جنيه في السوق الموازي.

وذكرت مصادر، أن شعبة عمليات الخرطوم التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية شنت حملات مكثفة بتوجيه من رئاسة الشرطة، وأسفرت خلال ثلاثة أيام عن ضبط 70 تاجراً بينهم كبار المضاربين بالعملة في السوق العربي ومطار الخرطوم، وأسواق الكلاكلة، وبحسب صحيفة السوداني، فإن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية قد أحالت كافة البلاغات إلى نيابة الخرطوم شمال تمهيداً لإحالتها للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)