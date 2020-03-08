أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاحد الموافق 8 مارس 2020م

التاريخ: 08-مارس-2020 فى : أخبار 183 مشاهدة الصيحة: * صحيفة امريكية: بومبيو سيبلغ البرهان بموعد الإزالة من (الارهاب) * حميدتي يجدد الدعوة لميثاق حماية الديمقراطية * المالية: انجلاء أزمة الوقود اعتباراً من الغد الجريدة:

* مقاومة بري تكشف أسباب تشكيل الآلية الاقتصادية وتطالب بابعاد حميدتي الجبهة الثورية: اختفاء (500) من اسرى معركتي ام درمان وقوز دنقو تشريع امريكي جديد لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان السوداني: * ابراهيم الشيخ لـ (السوداني): التحقيق مع وزير المالية بشأن قضية (الفاخر) * الشرطة تصنف تجار العملة كمعتادي اجرام وتوقف (70) تاجراً بالخرطوم * التفاصيل الكاملة لأحداث زواج المثليين بنهر النيل المجهر: Advertisements * (غندور): تسليم البشير للجنائية (سيجرجر) الحكومة الحالية والحركات * الكونغرس الأمريكي يطرح قانوناً جديداً لدعم السودان آخر لحظة: * رجماً بالحجارة.. مواطنون يقتلون شابين تزوجا مثلياً * الشيوعي يرفض رئاسة حميدتي لآلية الأزمة * وزير الزراعة لـ (آخر لحظة): بنوك تضارب في القمح الحداثة: * أسبوع حرب الأسمنت * الحرية والتغيير ترحب بمبادرة الشيخ الياقوت الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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