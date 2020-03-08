بشارة خير لأهل السودان.. بدء وصول بواخر شركة الفاخر تحمل ألاف الأطنان من القمح وتوقعات بإنفراج أزمة الخبز

بدأت يوم السبت عمليات تفريغ باخرة قمح بميناء بوتسودان شرقي البلاد تحمل ألاف الأطنان من القمح قامت بإستيرادها شركة الفاخر وكشف مصدر داخل ميناء بورتسودان لصحيفة أخبار الخليج 365 عن تتابع عدد من البواخر التي تخص شركة الفاخر تحمل نحو 440000 طن من القمح يتوقع وصولها على التوالي.
وفيما تعاني الخرطوم ومدن السودان المختلفة من أزمة خبز حادة يستبشر المواطنبن من تكوين الحكومة لألية عليا لمعالجة الأزمة الإقتصادية خصوصاً أزمة الخبز والطوابير الطويلة، يشار أن شركة الفاخر السودانية وفي إطار سياسة بنك السودان المركزي والتي أقرت بخروجه من سوق الذهب تقوم بتصدير الذهب وتستغل عائدات الصاد ومواردها الأخرىر في توفير السلع الإستراتيجة مثل الوقود والقمح.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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