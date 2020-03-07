البرهان: الشراكة مع فالمونت الأميركية نقلة نوعية للزراعة بالسودان

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعم السودان للشراكة الذكية بين شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة وشركة فالمونت الأميركية للتدريب على تقانات الري المحوري.

ووصف الفريق أول ركن البرهان بحسب سونا خلال لقائه بوفد الشركة الأمريكية الشراكة الذكية بين الشركتين بأنها نقلة نوعية وتاريخية في مسار الزراعة في السودان.

ووقف وفد الشركة الأمريكية الأولى في تكنولوجيا المياه في العالم على مواقع مشاريع زادنا للري المحوري ومراكز التدريب التي أنشئت خصيصاً للتدريب على تقانات الري المحوري كذلك تمت زيارة مشروع زادي1 بمنطقة بربر (المخيرف) والذي شارف على الانتهاء.

ووقعت شركة زادنا مع شركة فالمونت الأمريكية على اتفاقية تنص على التزام شركة فالمونت بتوريد وتمويل ١٠٨٠ جهاز ري محوري في هذا العام ٢٠٢٠م على أن تتواصل الكميات حتى تصل إلى عشرة آلاف محور في خلال الأعوام الخمسة القادمة .

وتقدم شركة فالمونت أفضل وآخر ما توصلت إليه التكنلووجيا العالمية للزراعة من خلال التصوير الجوي والاستشعار الذاتي لجهاز الري المحوري والتحكم عن بعد مما يسهم في الضبط الفائق لعمليات الري والتسميد وكل العمليات الفلاحية .

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وتلتزم شركة فالمونت بالدعم الفني والتدريب المتواصل وقد تم الاتفاق على تدريب الخبراء السودانيين والمهندسين والفنيين بجامعة نبراسكا الأميركية ليتم من خلالهم نقل التقانات المتقدمة فضلاً عن التدريب المستمر من خلال مراكز زادنا للتدريب كذلك التدريب الحقلي المستمر بمواقع المحاور .

وتقوم شركة فالمونت بتقديم الحلول للمشاكل التي تواجه الزراعة بالسودان وأهمها مشكلة الكهرباء – وقد تبرعت فالمونت بجهاز ري محوري واحد يعمل بالطاقة الشمسية بدون استخدام البطاريات (الري بالنهار فقط).

وقدمت فالمونت حلولا للزراعة البستانية وذلك بقيامها بتوريد ثلاثة أجهزة ري محوري لزراعة الأشجار البستانية .

وتنص الاتفاقية على أن تكون شركة زادنا هي الوكيل الحصري لكل منتجات فالمونت بالسودان.

وقالت شركة زادنا إن هذه الزيارة وما تمخضت عنه من اتفاقيات تمثل فتحاً كبيراً لشركة زادنا ولعموم أهل السودان باعتبار أنها تفتح الآفاق نحو مستقبل مشرق للعملية الزراعية مما يسفر عنه الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وهي بمثابة خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )