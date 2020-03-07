أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم السبت الموافق7مارس2020م

الخليج 365 : أسعار صرف العملات الاجنبية في السوق السوداء اليوم السبت الموافق7مارس2020م تذبذب في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأخرى، في تداولات صباح السبت واختتام تعاملات أمس الجمعة، حيث بلغت الأسعار الأرقام التالية. العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء سعر الدولار الأمريكي 118.00جنيه سوداني سعر الريال السعودي 31.46 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 130.98 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 32.32جنيه سوداني سعر الريال القطري 32.35 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 149.86 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 7.56 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 245.00 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 205.00 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 196.00 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 45.00 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 45.10 جنيه سوداني المادة السابقة إيطاليا.. إصابة أكثر من 1250 شخصا بكورونا في يوم واحد وارتفاع عدد الوفيات إلى 233

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