المريخ يقبل اعتذار أبو عنجة ويُعفي بريمة والقطناسي يتسلّم مهمته

قَبِل مجلس إدارة نادي المريخ رسمياً اعتذار المدرب جمال أبوعنجة عن مواصلة العمل في منصب “المدرب العام” للفريق الأول، وتسلم أبوعنجة مستحقاته المتأخرة إضافة لخطاب شكر وتقدير، كما تسلم المدرب حامد بريمة متبقي مستحقاته وذلك بعد إعفائه من منصب “مدرب الحراس” للفريق الأول وجاء الإعفاء بعد الاستعانة بالتونسي محمد الفطناسي.

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هذا، وأبدى التونسي أمين المسلمي المدير الفني للمريخ حزنه الشديد بعد ضياع الفوز أمام الأهلي مروي أمس الأول، وأكد على أن الفريق قادر على منافسة الهلال على نيل لقبى الدوري الممتاز وكأس السودان القومي .

وأشار بحسب الصيحة في حديثه عن المواجهة الماضية إلى أن الحظ لم يحالفهم في هز الشباك، والدليل تواجدنا في مناطق الأهلي مروي على مدار الـ 90 دقيقة، وأوضح أن السبب في ذلك يعود لعدم الانسجام بين خطي الهجوم والوسط رغم الدفع بالثنائي محمد الرشيد وأحمد التش، وتمنى أن يكون الانسجام خلال التدريبات المقبلة هدفاً يعمل عليه الجهاز الفني الذي أغلق ملف مباراة الأهلى مروى رسمياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)